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"А чего добился ты?". Алина Загитова ответила Ивану Ригини, который усомнился в её педагогических способностях

"А чего добился ты?". Алина Загитова ответила Ивану Ригини, который усомнился в её педагогических способностях

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова публично отреагировала на критику со стороны фигуриста Ивана Ригини.

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