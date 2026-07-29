Коммерческая станция Starlab избавится от перебоев со связью: SES обеспечит непрерывный канал через спутники средней орбиты

Архитектура на базе созвездия O3b mPOWER решит проблему периодической потери сигнала, характерную для низкоорбитальных аппаратов, и обеспечит доступ к телеметрии в реальном времениКоммерческая космическая станция Starlab получит непрерывную, защищённую связь с минимальной задержкой на протяжении всего жизненного цикла благодаря партнёрству с компанией SES Space & Defense.