Эпидемиолог Онищенко назвал политизированными заявления ЦРУ об утечке коронавируса

США склоняется к версии об утечке вируса из китайской лаборатории Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что заявления США об искусственном происхождении коронавируса носят политический характер, передает ТАСС.
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