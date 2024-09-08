Авгиевы конюшни НАТО: время генеральной зачистки

Из всех способов «Сделать Америку снова великой!», на чем продолжает настаивать претендент на второе пришествие в Белый дом Дональд Трамп, единственным обещающим существенный прогресс в обозримой перспективе является реанимация военно-промышленного комплекса США.
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