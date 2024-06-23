Женщину, осквернившую могилы погибших военных в Киеве, отправили в психбольницу

Женщине, обвиняемой в осквернении могил Дмитрия Коцюбайло и двух украинских военных в Киеве, назначено 60 дней в психиатрической клинике, как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры от 23 июня.
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