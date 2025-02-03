Смехотерапия
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Смехотерапия

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  • РОМАН Молчанов
    Разумно )))Тяжелее жить стан...
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    Спасибо, улыбнули!))😆Доброутрешние вес...
  • А Кудасов
    Это про каких врачей. Про современных наших должны они быть более чёрными.Анекдоты и шутки ...

18 историй о четвероногих друзьях, которые чудят на каждом шагу

18 историй о четвероногих друзьях, которые чудят на каждом шагу

Каждый, кто обзавелся домашним питомцем, точно знает, что с этими сорванцами не соскучишься. Они так и норовят где-нибудь нашкодить, проявить свою животную натуру или просто дать понять, кто на самом деле главный в этом доме.

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