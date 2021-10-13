Monster Hunter Rise на PC будет защищена Denuvo

Вчера Monster Hunter Rise получила демоверсию для PC. Вместе с этим стало известно, что игра будет защищена DRM от Denuvo, которая весной стала причиной громкого скандала, связанного с Resident Evil VIllage — хоррор сильно тормозил из-за защиты.
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