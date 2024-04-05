Небезопасный творог поставляли детям в нижегородской больнице. Признаки фальсификации молочной продукции обнаружили сотрудники химико-токсикологического отдела Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».
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