Сегодня в России прекратил работать ряд зарубежных IT-сервисов, но рядовые по...

Сегодня в России прекратил работать ряд зарубежных IT-сервисов, но рядовые пользователи этого почти не заметилиС сегодняшнего дня, 12 сентября 2024 года, вступили в силу новые санкции США, запрещающие американским компаниям оказание IT-услуг и предоставление услуг облачных сервисов в России.