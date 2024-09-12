НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Сегодня в России прекратил работать ряд зарубежных IT-сервисов, но рядовые по...

Сегодня в России прекратил работать ряд зарубежных IT-сервисов, но рядовые по...

Сегодня в России прекратил работать ряд зарубежных IT-сервисов, но рядовые пользователи этого почти не заметилиС сегодняшнего дня, 12 сентября 2024 года, вступили в силу новые санкции США, запрещающие американским компаниям оказание IT-услуг и предоставление услуг облачных сервисов в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх