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В АПЛ могут ввести лимит на легионеров. FA обеспокоена, что англичан в лиге становится меньше

В АПЛ могут ввести лимит на легионеров. FA обеспокоена, что англичан в лиге становится меньше

В FA обеспокоены снижением числа англичан в составах клубов АПЛ. Как пишет The Times, Футбольная ассоциация Англии (FA) выразила озабоченность наплывом иностранцев в АПЛ.

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