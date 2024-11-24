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Режиссер Эмир Кустурица: работа над фильмами стала слишком изнурительной

Режиссер Эмир Кустурица: работа над фильмами стала слишком изнурительной

Переключение внимания помогло кинорежиссеру Эмиру Кустурице справиться с творческим кризисом. В интервью информационному агентству Sputnik он рассказал, как выпустил собрание сочинений и построил два города.

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