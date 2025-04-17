Всё в руках человека. Достойный пример – героический вклад городов-тружеников в Победу

На трудовую вахту вместо ушедших на фронт в далёком 1941-м встали женщины, подростки, старики. Каждый думал, как сэкономить время и сырьЁ, увеличить выработку, а их руки неустанно создавали всё для фронта, всё для победы.
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