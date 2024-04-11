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Медведев пожелал, чтобы Байдена забрал всадник на бледном коне

Медведев пожелал, чтобы Байдена забрал всадник на бледном коне

Слова американского президента о поддержке Украины политик назвал «абсолютным злом»Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев пожелал, чтобы всадник на бледном коне скорее забрал с собой президента США Джо Байдена.

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