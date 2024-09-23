Дайджест дня: самая дешевая модель в США, планы Xiaomi и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Самым дешевым новым автомобилем на рынке США в начавшемся 2025 модельном году остался компактный седан Nissan Versa.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии