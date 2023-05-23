В Хошимине выключают рекламные щиты вечером для экономии электричества

Большинство рекламных щитов в центральном районе города Хошимин стали отключать после 22:00 по распоряжению городского Народного комитета о неотложных решениях по увеличению экономии электроэнергии, сообщает 23 мая газета Компартии Вьетнама.
Большинство рекламных щитов в центральном районе города Хошимин стали отключать после 22:00 по распоряжению городского Народного комитета о неотложных решениях по увеличению экономии электроэнергии, сообщает 23 мая газета Компартии Вьетнама.
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