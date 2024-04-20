Для молодежи Торопца провели экскурсию по казарме

16 апреля на территории Торопецкого муниципального округа Тверской области прошел День призывника. Целями и задачами данного мероприятия является военно-патриотическое воспитание молодежи, поднятие престижа военной службы, сообщили в муниципалитете.
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