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Для молодежи Торопца провели экскурсию по казарме

Для молодежи Торопца провели экскурсию по казарме

16 апреля на территории Торопецкого муниципального округа Тверской области прошел День призывника. Целями и задачами данного мероприятия является военно-патриотическое воспитание молодежи, поднятие престижа военной службы, сообщили в муниципалитете.

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