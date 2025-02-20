Власти Хайбер-Пахтунхвы назначили цену за уничтожение 14 боевиков в Курраме

Награду в 130 млн рупий (около 45 млн руб.) за головы 14 террористов из округа Куррам пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва объявило провинциальное правительство, 19 февраля сообщило агентство ARY News со ссылкой на официальное уведомление.