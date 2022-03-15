Замминистра спорта РФ Байсултанов: «Планируем провести ряд открытых международных соревнований в ближайшее время»

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов сообщил о планах провести ряд открытых международных турниров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх