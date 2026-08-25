ГТЛК разместила облигации на 7 миллиардов рублей

Купонный доход по облигациям будет рассчитываться как ключевая ставка ЦБ + 3,50% годовых.«ГТЛК» разместила биржевые облигации на 7 млрд рублей Лизинговая компания разместила биржевые облигации серии 002P-14 на 7 млрд.
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