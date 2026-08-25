НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

70 подписчиков

ГТЛК разместила облигации на 7 миллиардов рублей

ГТЛК разместила облигации на 7 миллиардов рублей

Купонный доход по облигациям будет рассчитываться как ключевая ставка ЦБ + 3,50% годовых.«ГТЛК» разместила биржевые облигации на 7 млрд рублей Лизинговая компания разместила биржевые облигации серии 002P-14 на 7 млрд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии