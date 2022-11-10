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Параскева Льняница: почему 10 ноября опасно много смеяться

Параскева Льняница: почему 10 ноября опасно много смеяться

10 ноября православная церковь чтит память Параскевы Иконийской. Мученица Параскева Иконийская По преданию, Параскева родилась в III веке в годы царствования императора Диоклетиана в городе Иконий (современная территория Турции) в семье сенатора.

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