Токенизированный фонд BUIDL от BlackRock связан с RLUSD через Securitize и Ripple — согласно публикации в X

Аноним под ником X Finance Bull опубликовал в социальной сети X аргументацию, представляющую BUIDL — токенизированный фонд денежного рынка от BlackRock — как часть более широкой сети связей с Ripple и её стейблкоином RLUSD.
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