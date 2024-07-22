Астраханские спасатели предупреждают о приближении ливня с грозой

Непогода, согласно оперативному прогнозу синоптиков, обрушится на область завтра. По данным Астраханского ЦГМС, днем и до конца 24 июля в регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 м/с.