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В Барнауле наказали водителя маршрутки за езду по встречной полосе

В Барнауле наказали водителя маршрутки за езду по встречной полосе

Вернуться в свой ряд он сразу не смог из-за плотного потока автомобилей В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя маршрутки № 58, который выехал на встречную полосу и создал помеху другим участникам движения.

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