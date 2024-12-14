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Бывший вагнеровец забил спящего собутыльника молотком из-за «плохих слов» о ЧВК

Бывший вагнеровец забил спящего собутыльника молотком из-за «плохих слов» о ЧВК

В Волгоградской области бывший вагнеровец забил собутыльника молотком В Волгоградской области бывший боец «Вагнера» забил спящего собутыльника молотком из-за «плохих слов» о частной военной компании (ЧВК).

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