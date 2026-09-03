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Пятый канал

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Путин: готовность ко всему покажет, что лучше не пытаться навредить России

Путин: готовность ко всему покажет, что лучше не пытаться навредить России

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна быть готова к различным сценариям, чтобы показать тем, кто намерен причинить ей вред, что такие действия не принесут результата.

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