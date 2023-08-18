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    Ну и где..... ученые и их выясненное,что там?☠️😈Душа после смерти...
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Врут как дышат: 10 знаменитостей, которых уличили во лжи

Знаменитости всегда стремились предстать перед публикой в наилучшем свете. Невидимая тень идеальности, роскоши и успеха кажется притягательной, и немало звезд готовы пойти на некоторые ухищрения, чтобы создать вокруг себя миф об идеальной жизни.

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