Врут как дышат: 10 знаменитостей, которых уличили во лжи

Знаменитости всегда стремились предстать перед публикой в наилучшем свете. Невидимая тень идеальности, роскоши и успеха кажется притягательной, и немало звезд готовы пойти на некоторые ухищрения, чтобы создать вокруг себя миф об идеальной жизни.