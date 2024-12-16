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Камбэк «МЮ» в дерби с «Сити», «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала, российские пловцы с рекордом выиграли эстафету на ЧМ, поражение «Барсы» и другие новости

1. В 16-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» устроил дикий камбэк в дерби с «Манчестер Сити» (2:1), забив на 88-й и 90-й минутах.

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Комментарии
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сергей озеров
По комментатором хоккейные люди уже прошлись не радостно для мажора Ро.
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3 час.
Лена Мисько
СКА хочет ещё одного вратаря? Голкипер «Магнитки» провёл в сборной все матчи без замен Илья Набоков сыграл все матчи Кубка Первого канала без замен, а СКА якобы хотел его ещё осенью.
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3 час.
Лена Мисько
Трансферное окно- супермаркет, а Рома в нём единственный покупатель
Ответить
3 час.

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