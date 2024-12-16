Камбэк «МЮ» в дерби с «Сити», «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала, российские пловцы с рекордом выиграли эстафету на ЧМ, поражение «Барсы» и другие новости

По комментатором хоккейные люди уже прошлись не радостно для мажора Ро.

Лена Мисько

СКА хочет ещё одного вратаря? Голкипер «Магнитки» провёл в сборной все матчи без замен Илья Набоков сыграл все матчи Кубка Первого канала без замен, а СКА якобы хотел его ещё осенью.