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Россиян, застрявших на таможне КНР, отправили через Амур по международному мосту

Россиян, застрявших на таможне КНР, отправили через Амур по международному мосту

Российских туристов, застрявших на китайской таможне Хэйхэ из-за ледохода, начали отправлять по международному автомобильному мосту Кани-Курган в Благовещенске, заявили в генеральном консульстве России в Харбине .

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