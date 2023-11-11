Россиян, застрявших на таможне КНР, отправили через Амур по международному мосту

Российских туристов, застрявших на китайской таможне Хэйхэ из-за ледохода, начали отправлять по международному автомобильному мосту Кани-Курган в Благовещенске, заявили в генеральном консульстве России в Харбине .
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