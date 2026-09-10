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ИА Регнум

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Эксперт Першиков назвал мемкоины «высокорискованной спекуляцией»

Эксперт Першиков назвал мемкоины «высокорискованной спекуляцией»

Мемкоины — это один из самых рискованных сегментов крипторынка. Вложение в них большой суммы может привести не к прибыли, а к крупным потерям.

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