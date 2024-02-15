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Эксперт оценил, безопасно ли готовить коктейль со снегом по рецепту Риз Уизерспун

Эксперт оценил, безопасно ли готовить коктейль со снегом по рецепту Риз Уизерспун

В «зимнем коктейле» голливудской актрисы Риз Уизерспун вместе с талым снегом могли оказаться повышенные концентрации мышьяка, кадмия, свинца, меди, цинка, ртути, ванадия, марганца, молибдена, нефтепродуктов и других вредных для организма веществ.

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