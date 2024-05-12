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СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство РФ

СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство РФ

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) не поддержит 11 из 26 кандидатур в обновленный состав правительства, сообщил 12 мая в Telegram-канале глава фракции Сергей Миронов.

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Комментарии
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Владимир Уфимцев
Полностью поддерживаю Миронова! Где проголосовать за это? Ах да, мы... отстранены от этого &quot;увлекательного&quot; процесса. Это теперь &quot;их&quot; игры... торги... компромиссы... А будет так, как Наиглавнейший скажет. Точка.
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14 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Не понял, чем же так &quot;угодил&quot; Мантуров господину Миронову? Провалили все, что только можно было в промышленности. Одного только китайского автопрома, этого позора российского - вполне достаточно, чтобы... застрелиться порядочному человеку.
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14 час.

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