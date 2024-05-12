Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) не поддержит 11 из 26 кандидатур в обновленный состав правительства, сообщил 12 мая в Telegram-канале глава фракции Сергей Миронов.
СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство РФ
Комментарии
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Владимир Уфимцев
Полностью поддерживаю Миронова! Где проголосовать за это? Ах да, мы... отстранены от этого "увлекательного" процесса. Это теперь "их" игры... торги... компромиссы... А будет так, как Наиглавнейший скажет. Точка.
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14 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Не понял, чем же так "угодил" Мантуров господину Миронову? Провалили все, что только можно было в промышленности. Одного только китайского автопрома, этого позора российского - вполне достаточно, чтобы... застрелиться порядочному человеку.
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14 час.
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