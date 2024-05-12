СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство РФ

Полностью поддерживаю Миронова! Где проголосовать за это? Ах да, мы... отстранены от этого "увлекательного" процесса. Это теперь "их" игры... торги... компромиссы... А будет так, как Наиглавнейший скажет. Точка.

ВУ

Владимир Уфимцев

Не понял, чем же так "угодил" Мантуров господину Миронову? Провалили все, что только можно было в промышленности. Одного только китайского автопрома, этого позора российского - вполне достаточно, чтобы... застрелиться порядочному человеку.