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Врачи автопоезда "Здоровье" приняли около 320 жителей Онгудайского района

Врачи автопоезда "Здоровье" приняли около 320 жителей Онгудайского района

Врачи автопоезда "Здоровье" приняли около 320 жителей Онгудайского района Республики Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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