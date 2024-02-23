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Шойгу предоставил Путину два недостающих "пазла" для развала НАТО

Шойгу предоставил Путину два недостающих "пазла" для развала НАТО

  Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении работ над проектами «Посейдон», «Пересвет» и «Буревестник», в то время как оружие «Сармат» и «Авангард» уже находятся на вооружении нашей страны.

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