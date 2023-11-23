Астрологические угрозы декабря: 5 самых опасных дней месяца Алёна ЮрьеваДекабрь 2023 года обещает не только радовать праздничным настроением, но и испытывать серьезными астрологическими событиями, которые могут повлиять на нашу жизнь и благополучие.
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