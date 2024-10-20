Что в лоб, что по лбу: 3 знакам нужно срочно смирить гордыню на неделе с 21 по 27 октября

Упрямство — не самая хорошая черта, когда требуется дипломатичный подход. freepik.com Следующая рабочая неделя будет удачной для тех, кто обладает гибкостью мышления и умением балансировать на грани соблюдения собственных интересов и желаний окружающих.
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