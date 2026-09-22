В биографии Виктюка значилось «детей нет», а сам он однажды сказал: «Есть дочка. Во Львове»

В комнату гитисовского общежития, где жили первокурсницы, влетел тощий паренёк. Без стука. Оглядел провинциалок с покровительственной усмешкой и скомандовал: «Новенькие! Чего расселись? Пошли гулять по Москве!» Так в 1953 году началась дружба, которой предстояло продлиться 65 лет.
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