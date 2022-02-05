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Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Казахстан с визитом осенью 2022 года

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Казахстан с визитом осенью 2022 года

АЛМА-АТА, 5 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить республику с визитом, который намечен на осень текущего года, сообщила пресс-служба Токаева.

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