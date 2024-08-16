О курских победах

Если отвлечься от эмоций и рассмотреть события в Курской области с точки зрения "военных игр", можно отметить, что отчаянная попытка украинских сил провести операцию на территории Российской Федерации, несмотря на возможные временные успехи, значительно расширяет масштаб военных действий, в то время как у самих ВСУ дела продолжают ухудшаться.
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