Сила в правде
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сила в правде

198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Гореть в Аду рекламщикам, ничего личного,просто свалите на три буквы,ублюдки рекламные.Путь в Крым через...
  • Александр Ляшенко
    Roman укорожопая Pravda, а с чего ты решил, что стыдливо?И Казань тоже бомбят укронацисты и Усть Лугу.Ты к с какой це...Путь в Крым через...
  • Валерий Фоменков
    Зеленский - это кто? Бывшей (уже, как бы ни было это прискорбно) Украиной управляют все, кому не попадя, "благодаря" ...Где обещанное ПВО...

Россия получила основание для ядерного удара, новое оружие остановило прорыв

Россия получила основание для ядерного удара, новое оружие остановило прорыв

По исходу нескольких дней после попытки прорыва ВСУ в Курской области можно окончательно констатировать его полную безрезультатность: наши войска разбили наступающую группировку противника, а местами и перешли в контратаку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх