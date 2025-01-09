Россия получила основание для ядерного удара, новое оружие остановило прорыв

По исходу нескольких дней после попытки прорыва ВСУ в Курской области можно окончательно констатировать его полную безрезультатность: наши войска разбили наступающую группировку противника, а местами и перешли в контратаку.
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