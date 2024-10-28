Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с вредным производством в уральском поселке

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах расследования уголовного дела по ситуации в поселке Покровск-Уральский (Североуральский район), где местные жители жалуются на проблемы с экологией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии