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Подмосковное УФАС выявило сговор на торгах в сфере ремонта дорог

Подмосковное УФАС выявило сговор на торгах в сфере ремонта дорог

РИАМО - 7 дек. Московским областным УФАС России в отношении ООО «МСК-Строй» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 6,9 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

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