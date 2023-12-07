Подмосковное УФАС выявило сговор на торгах в сфере ремонта дорог

РИАМО - 7 дек. Московским областным УФАС России в отношении ООО «МСК-Строй» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 6,9 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
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