Мирослава Бердник: Запрет на переговоры Украины с Путиным отменят?

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: Запрет на переговоры Украины с Путиным, введённый решением СНБО осенью 2022 года, действует и сейчас, заявил глава МИД Сибига.