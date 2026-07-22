Мексика: Ранее в тот же день бывший директор Радио и телевизионной корпорации Оахаки (CorTV) был застрелен в ресторане неизвестными вооруженными людьми в районе Ла-Эсмеральда в Сан-Пабло-Этла, штат Оахака.