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Контрафронт

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Мексика: Ранее в тот же день бывший директор Радио и телевизионной корпорации Оахаки (CorTV) был...

Мексика: Ранее в тот же день бывший директор Радио и телевизионной корпорации Оахаки (CorTV) был застрелен в ресторане неизвестными вооруженными людьми в районе Ла-Эсмеральда в Сан-Пабло-Этла, штат Оахака.

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