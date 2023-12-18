На Военно-Грузинской дороге образовалась очередь из более тысячи автомобилей

На границе России и Грузии в очереди находятся более 1,1 тыс. автомобилей. Об этом сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев на аппаратном совещании в правительстве республики, передает "Интерфакс".
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