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Спорт Уик-Энд

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Гурцкая: Делал прогноз на победу «Краснодара» в его матче с «Зенитом», но это я отвлекал внимание - обе команды в форме средней паршивости

Гурцкая: Делал прогноз на победу «Краснодара» в его матче с «Зенитом», но это я отвлекал внимание - обе команды в форме средней паршивости

«Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» должен быть по вывеске и содержанию хорошим, - заявил футбольный функционер Тимур Гурцкая.

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