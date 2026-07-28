Переход на летнее время дарит нам дополнительный час света в конце рабочего дня, но его влияние на здоровье далеко не однозначно.
Перевод стрелок «на летнее время» вредит здоровью глаз
Комментарии
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Михаил Федоров
Господи! Сколько можно мозолить эту тему? В СССР Не переводили стрелки до (какого года?), и ни кто не болел. И вот я хочу написать письмо ПРЕЗИДЕНТУ, что бы он топнул ногой и заставил определить время по солнцу. А это будет выглядеть так - во всех областных, краевых и республиканских центрах вычислить САМУЮ КОРОТКУЮ тень от солнца! И это будет полдень!!! Вот от этого момента и считать где и сколько будут показывать стрелки часов, плюс-минус полчаса, но ни как не ЧАС или ДВА разницы!!!
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