Перевод стрелок «на летнее время» вредит здоровью глаз

Михаил Федоров

Господи! Сколько можно мозолить эту тему? В СССР Не переводили стрелки до (какого года?), и ни кто не болел. И вот я хочу написать письмо ПРЕЗИДЕНТУ, что бы он топнул ногой и заставил определить время по солнцу. А это будет выглядеть так - во всех областных, краевых и республиканских центрах вычислить САМУЮ КОРОТКУЮ тень от солнца! И это будет полдень!!! Вот от этого момента и считать где и сколько будут показывать стрелки часов, плюс-минус полчаса, но ни как не ЧАС или ДВА разницы!!!