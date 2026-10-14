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С Трампом не прокатит: экс-депутат ЕП объяснил, почему Европа терпит выходки Зеленского

С Трампом не прокатит: экс-депутат ЕП объяснил, почему Европа терпит выходки Зеленского

Европейские политики "терпеливо сносят вызывающее поведение" Владимира Зеленского, поскольку украинский конфликт им выгоден.

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