«5 нападений России на Украину»: Киевский десант направлен в регионы, чтобы рассказать миру «страшную тайну»

В Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Полтавскую, Харьковскую, Херсонскую, Хмельницкую и подконтрольные Киеву части «Донецкой» и «Луганской» областей отправляется целый десант из представителей украинского «музея Голодомора».