The creator of 'Heated Rivalry', Jacob Tierney, has had quite an acting career himself, including this little-known vampire series from the 1990s.
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