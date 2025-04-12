Повышение пенсий в мае 2025: какие категории русских получат доплаты

В мае 2025 года в России произойдет увеличение пенсий для пяти категорий граждан. Как сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин, изменения затронут ветеранов, льготников, а также работников авиации и угольной промышленности.